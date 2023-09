A Sky Calcio Club Beppe Bergomi e Paolo Di Canio hanno provato a imitare il tentativo di marcatura di Buongiorno su Lukaku in occasione del gol della Roma a Torino. Bergomi: "In quella situazione giusto cercare l'anticipo, Buongiorno sfortunato per la deviazione di Tameze". Di Canio: "Bravo per tutta la partita ma sul gol doveva farsi accompagnare da Lukaku con il corpo"