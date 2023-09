Inter, Marotta: "Obiettivo seconda stella, Inzaghi è un vero leader"

Marotta: "Inzaghi leader, orgogliosi di Dimarco"

Parole speciali da parte dell'Ad per Simone Inzaghi: "E' stato molto bravo, l'Inter è la sua squadra, appartiene a lui e alla sua filosofia, lui è il vero leader e i giocatori stanno seguendo le sue indicazioni." Copertina anche per Dimarco: "Sono molto contento per Federico, è uno dei pochi casi di grande senso di appartenenza verso il club. Siamo molto orgogliosi. Poi dal punto di vista del suo valore, è in continua crescita, credo possa ancora migliorare, è ancora molto giovane. Mi ha sorpreso molto la sua crescita, non ci immaginavamo potesse arrivare a questi livelli. Ora è uno dei migliori esterni, e non solo in Italia. Il merito va dato a lui e alla sua applicazione, va annoverato come uno dei giocatori più interessanti in campo europeo. Ci vedremo con il nostro direttore Ausilio. Vorrei che si parlasse di prolungamento e non di rinnovo, significa che le due parti trovano la condivisione in tanti valori. Stiamo valutando anche altri rinnovi per Mkhitaryan, Darmian e Sanchez, non è questo il momento di strategia per approfondire queste tematiche. Lo faremo al tempo giusto, partendo da un concetto: Se un giocatore dimostra di voler rimanere, dall'altra la società fa delle valutazione molto più facili"