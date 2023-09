Fischi a Napolitano: multati 5 club

Ammenda per cinque club, per i fischi e i cori durante il minuto di raccoglimento disposto dopo la morte del Presidente emerito della Repubblica scomparso venerdì. Puniti anche altri tre club per lancio di fumogeni e bottigliette. Unico squalificato in A, il genoano Martin, fermato un turno.

Cinquemila euro di multa per i fischi e i cori durante il minuto di silenzio osservato nell’ultimo turno di Serie A in memoria del Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, scomparso venerdì a 98 anni. Sono cinque i club multati più pesantemente per decisione del Giudice Sportivo: Empoli, Fiorentina, Verona, Lazio e Udinese, tutti puniti con un’ammenda appunto da 5mila euro ciascuno “per non avere -come si legge nel comunicato diffuso dalla Lega Serie A- i propri sostenitori rispettato il minuto di silenzio disposto dalla Figc”. Multate anche Lecce (4000 euro) per lancio di fumogeni, Milan e Salernitana (1500 euro) per il lancio di una bottiglietta in campo. Tra i calciatori, unico squalificato per una giornata il genoano Aaron Martin, espulso per doppia ammonizione nel primo tempo di Lecce-Genoa.