Stefano Pioli pensa a diverse rotazioni: la grande novità può essere Adli, che potrebbe avere una chance nel ruolo dell'infortunato Krunic. Al momento è un'idea, che dovrà essere confermata dopo la rifinitura. Possibile turno di riposo per Giroud e Leao: in avanti Okafor e Chukwueze con Pulisic. Ranieri ritrova Wieteska e in attacco pensa a Petagna con Luvumbo. Cagliari-Milan sarà visibile mercoledì 27 settembre alle 18:30 su su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K

5^ GIORNATA, PROBABILI FORMAZIONI