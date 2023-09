Simone Inzaghi vuole prolungare la striscia di successi consecutivi in campionato, ma sa che non è facile: "Il Sassuolo ha un buon allenatore ed è reduce da una grande vittoria contro la Juventus. Noi veniamo dal quarto match in 10 giorni". Sul momento della sua squadra: "Creiamo molte occasioni da tanto tempo, lavoriamo per essere più determinati in area avversaria, non solo con gli attaccanti"

C'è l'ostacolo Sassuolo tra l'Inter e la sesta vittoria consecutiva in campionato. I nerazzurri tornano al Meazza dopo le trasferte contro la Real Sociedad e l'Empoli, ma Simone Inzaghi è consapevole delle insidie della sfida: " Si tratta della quarta partita in dieci giorni con tanti giocatori che sono andati in nazionale e che hanno fatto tanti viaggi. Ho una rosa competitiva, manca l'allenamento di oggi pomeriggio, poi deciderò. Il Sassuolo viene da una grande partita con la Juventus , hanno un ottimo allenatore che dà una grande organizzazione: dovremo essere bravi e determinati a fare una partita importante", ha detto l'allenatore a Inter TV.

"In difesa stanno facendo tutti bene, non solo i difensori"

Inzaghi ha anche commentato quanto mostrato di buono dalla sua squadra finora, sia in attacco che in difesa: "Creiamo tanto da tantissimo tempo, è un dato di fatto. Stiamo lavorando e non solo con gli attaccanti per essere più determinati in area avversaria. Difesa? I dati sono importanti, tutta la squadra sta lavorando molto bene. Bisogna pensare sempre a tutta la squadra, non solo i difensori ma tutti stanno lavorando al meglio e dobbiamo continuare a crescere". Sull'inserimento dei nuovi acquisti, che sembra procedere in maniera spedita: "I veterani hanno fatto capire ai nuovi come approcciarsi al mondo Inter, vedo grandissima disponibilità, tutti stanno lavorando molto bene".