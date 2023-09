Massimiliano Allegri è soddisfatto per la vittoria contro il Lecce che riscatta il ko contro il Sassuolo nello scorso turno di campionato: "Era importante vincere, soprattutto dopo una sconfitta rocambolesca come quella col Sassuolo - spiega - Giocavamo contro una squadra come il Lecce che concede poco. Siamo stati equilibrati in campo, non concedendo tiri e sfruttando le occasioni create". Non tutto, però, è piaciuto ad Allegri: "Dobbiamo giocare meno la palla indietro, a un minuto dalla fine non si può mettere una palla in mezzo all'area però sono cose che si sistemano. I ragazzi hanno fatto una buona partita e stasera non era facile. Siamo passati da essere i primi rivali dell'Inter per lo Scudetto a brocchi, ci vuole un po' di equilibrio. Sicuramente dobbiamo lavorare per migliorare tante cose".