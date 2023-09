Finisce 1-0 il match tra Juventus e Lecce. Decide un gol di Milik ma il migliore della Juve è Chiesa. Bremer, Danilo e Rabiot sotto la sufficienza. Nel Lecce il migliore è Dorgu, 6 per Krstovic: stavolta Oudin non incide. Tutti i voti del telecronista per Sky Sport di questa partita, Andrea Marinozzi