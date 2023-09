L' Atalanta si sblocca in trasferta e strappa i primi tre punti lontano dal Gewiss. Dopo le sconfitte a Frosinone e Firenze, i nerazzurri passano 1-0 al Bentegodi e infilano il terzo successo consecutivo tra campionato ed Europa. Decisivo il gol in avvio di Koopmeiners, vittoria di misura che non ha lasciato completamente soddisfatto Gian Piero Gasperini : " La fase difensiva ha fatto bene concedendo pochissimo . Abbiamo dovuto accettare i loro lanci lunghi, ma la difesa si è comportata bene concedendo poco o niente. Potevamo giocare meglio sulle ripartenze, abbiamo sprecato tecnicamente per fare qualcosa in più. Mi aspettavo più coraggio nel gioco. Abbiamo dimostrato di avere un'anima, ma non è stata una buona partita tecnicamente. Dobbiamo avere il coraggio di giocare, serve più fiducia tecnicamente. Vincevamo 1-0, potevamo fare di più e vorrei dai miei giocatori un maggior coraggio dal punto di vista tecnico".

"Koopmeiners era un mediano difensivo, ora…"

Capitolo esterni: "Siamo in difficoltà in quel ruolo, perché Holm e Hateboer non giocavano da inizio 2023. Holm si è allenato poco, Hateboer sta recuperando. Spero gradualmente di poter migliorare il loro rendimento. Ruggeri è il più continuo insieme a Zappacosta, sta crescendo e ci sta dando una bella mano". Partita difficile per gli attaccanti: "Era difficile fare di più, raramente li abbiamo messi in condizione di segnare. De Ketelaere ha sbagliato un gol che sembrava già fatto, Lookman ha faticato fisicamente. Ma la squadra doveva sostenere di più le punte. Non sono mancate abnegazione e concentrazione, ci siamo un po’ adagiati sull'1-0 e non mi è piaciuto. Però non è mancato l’attenzione da parte di tutti". Ancora decisivo Koopmeiners al Bentegodi come in passato: "Era arrivato come centrocampista difensivo, faceva anche il difensore in Olanda. Giocava basso e utilizzava molto il lancio lungo. Ho trovato in lui un dinamismo incredibile e una grande capacità al tiro e nell’assist. È duttile, può giocare in mezzo al campo, da mezzala… Sta trovando la via del gol con buona continuità, è anche difficile da marcare perché si muove. Quest’estate era molto ricercato, no?".