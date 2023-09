Federico Chiesa contro il Lecce non ha trovato il quinto gol in campionato per pochi centimetri, ma si è confermato tra i migliori in campo: "Sono d'accordo con il mister per il mio ruolo, lui mi vede lì e spero di continuare a segnare così". L'allineamento con Allegri riguarda anche gli obiettivi di squadra: "Pensiamo al quarto posto, a marzo vedremo dove siamo". E sulle voci estive: "Non ho mai pensato di andar via"

