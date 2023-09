Dove vedere Lazio-Torino

Questa sera, mercoledì 27 settembre, alle 20.45, in campo per la 6^ di campionato ci sono Lazio e Torino. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I numeri di Lazio e Torino

La Lazio non ha vinto alcuna delle ultime cinque sfide contro il Torino in Serie A (4 pareggi, 1 sconfitta), dopo aver ottenuto tre vittorie di fila contro i granata in campionato. Dopo aver battuto la Lazio nell’ultima sfida in Serie A (1-0, il 22 aprile 2023), il Torino potrebbe vincere due match di fila contro i biancocelesti nel torneo per la prima volta dal 2013, sotto la guida di Giampiero Ventura. La Lazio è rimasta a secco di gol in due delle ultime tre sfide casalinghe contro il Torino in Serie A, in cui ha segnato solo una rete, dopo 12 gare consecutive a segno all’Olimpico contro i granata nella competizione. Era dal 2001/02 che la Lazio non cominciava con così pochi punti (quattro nelle prime cinque partite) un campionato di Serie A; in caso di mancato successo contro il Torino, stabilirebbe la sua peggior partenza in termini di punti conquistati nelle prime sei gare stagionali nell’era dei tre punti a vittoria nel torneo (dal 1994/95). A partire da marzo 2023, nessuna squadra ha vinto più trasferte e ottenuto più clean sheet fuori casa rispetto al Torino in Serie A: sei successi e sei clean sheet, stesso bilancio della Lazio, avversaria di giornata e dell’Inter. Il Torino ha raccolto otto punti in queste prime cinque giornate di campionato, due in meno rispetto ai 10 accumulati a questo punto del torneo nella scorsa Serie A. Curiosamente i granata hanno gli stessi gol fatti (6) e gli stessi gol subiti (5) rispetto alle prime cinque gare della stagione 22/23.