Dove vedere Frosinone-Fiorentina

Oggi, giovedì 28 settembre, alle 18.30, in campo per la 6^ di campionato ci sono Frosinone e Fiorentina. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I numeri di Frosinone e Fiorentina

Il bilancio è in equilibrio nelle quattro sfide tra Frosinone e Fiorentina in Serie A, con un successo per parte e due pareggi. Le due partite disputate in Serie A sul campo del Frosinone tra ciociari e Fiorentina sono entrambe finite in parità: 0-0 il 20 marzo 2016 e 1-1 il 9 novembre 2018. La Fiorentina potrebbe raccogliere tre pareggi nelle prime tre gare esterne disputate contro un singolo avversario in serie A per la prima volta dal 1976 (vs Cesena). Dopo i successi contro Atalanta e Sassuolo, il Frosinone potrebbe vincere tre gare interne di fila per la seconda volta in Serie A; il precedente nell’ottobre 2015 con Roberto Stellone in panchina. Il Frosinone ha raccolto otto punti nelle prime cinque giornate di Serie A; l’ultima neopromossa a raggiungere lo stesso bottino al medesimo punto del torneo era stata il Livorno nel 2013/14 (che chiuse quel campionato all’ultimo posto). La Fiorentina ha raccolto 10 punti in queste prime cinque giornate di campionato: con una vittoria arriverebbe a quota 13 dopo i primi sei turni, cifra che non raggiunge dal 2015/16 (15 punti in quel caso). La curiosità: tra tutte le competizioni dei cinque maggiori campionati europei in corso, nessuna squadra ha segnato più reti di testa rispetto alla Fiorentina (sette al pari dell’Union Berlino e del West Ham).