Il club rossonero torna a chiudere in attivo il bilancio, con un utile di 6 milioni e ricavi record che nella passata stagione hanno superato i 400 milioni: non accadeva dal 2006. Dietro a questi numeri, l’aumento dei ricavi commerciali ma anche gli ottimi risultati sportivi, con il raggiungimento della semifinale di Champions

Facendo registrare un utile di 6 milioni di euro , il Milan torna a chiudere il bilancio in attivo per la prima volta dal 2006 . Lo riporta “Calcio e Finanza”, analizzando i numeri del club rossonero dopo il CdA che si è tenuto sui conti della stagione 2022/23, bilancio che sarà poi sottoposto all’approvazione da parte dell’assemblea dei soci, che si svolgerà verso la fine di ottobre. Un dato in netto miglioramento dopo il rosso di oltre 66 milioni di euro dell’anno precedente e un attivo che, come detto, non si vedeva dal 2006, quando venne registrato un utile di quasi 2,5 milioni di euro.

I numeri del bilancio

Nel dettaglio, questi i numeri: i ricavi nella stagione 2022/23 hanno superato i 400 milioni di euro (erano stati 297 nel 2021/22), nuovo record nella storia del Milan, cifra raggiunta grazie all’aumento dei ricavi commerciali e dalla sponsorizzazioni – in crescita di 44 milioni rispetto alla stagione 2021/22 – ma anche grazie ai risultati sportivi, con il percorso in Champions che ha visto i rossoneri arrivare fino alla semifinale. Introiti reinvestiti dalla proprietà, se è vero che si è iniziato a parlare del nuovo stadio (con i primi passi concreti mossi per la realizzazione a San Donato) e che non sono mancati gli investimenti nella squadra, con il monte ingaggi dei giocatori cresciuto di 50 milioni di euro rispetto alla stagione precedente. Infine, il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2023 è positivo per 177 milioni di euro, in sensibile incremento rispetto al saldo di 131,23 milioni di euro del 30 giugno 2022.