Dove vedere Monza-Bologna

I numeri di Monza e Bologna

Nelle due sfide disputate nello scorso campionato, Monza e Bologna hanno collezionato una vittoria esterna a testa; nel match dell’U-Power Stadium, al vantaggio di Petagna hanno risposto Ferguson e Orsolini ribaltando il risultato (2-1, 31 ottobre 2022). Il Bologna potrebbe raccogliere due vittorie esterne nelle prime due gare in assoluto disputate in casa di un singolo avversario in Serie A per la prima volta dal 1988 (vs Pisa). Nell’anno solare 2023, solo la Salernitana (13) ha pareggiato più partite rispetto a Bologna e Monza in Serie A (11 a testa). Dopo l’1-1 contro il Lecce, il Monza potrebbe raccogliere due pareggi interni di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso febbraio (tre in quel caso); i brianzoli (1 vittoria, 1 pareggio) potrebbero chiudere imbattuti le prime tre gare interne di questo torneo dopo che nel 2022/23, all’esordio in massima serie, avevano rimediato il 100% di sconfitte in queste gare. Il Bologna ha pareggiato le prime due gare esterne disputate in questa Serie A, contro Juventus e Verona, e potrebbe raccogliere tre pari esterni di fila nel torneo per la prima volta da maggio 2022. Gli emiliani non dividono la posta in palio in ognuna delle prime tre gare esterne di una singola stagione della competizione dal 1989/90, con Luigi Maifredi in panchina. Nella scorsa Serie A il Monza aveva ottenuto il primo storico punto nella competizione alla sesta giornata, contro il Lecce; in questa stagione arriva alla sesta giornata con già cinque punti in classifica (1 vittoria, 2 pareggi).