La sfida di sabato all'Olimpico tra Lazio e Milan è stata affidata a Davide Massa, mentre a dirigere quella di domenica tra Atalanta e Juventus sarà Chiffi. Pairetto per il Napoli impegnato a Lecce, Abisso per l'Inter sul campo della Salernitana: tutte le designazioni arbitrali della 7^ giornata di Serie A

Sarà Davide Massa a dirigere il uno dei big match della 7^ giornata, quello tra Lazio e Milan in programma sabato 30 settembre alle 18 allo stadio Olimpico. Sempre sabato, ma alle 15, Luca Pairetto fischierà in Lecce-Napoli, mentre alle 20:45 Rosario Abisso dirigerà Salernitana-Inter. Atalanta-Juventus, in programma domenica 1 ottobre alle 18, è stata affidata a Daniele Chiffi. Di seguito tutte le deisgnazioni arbitrali per la 7^ giornata di Serie A.