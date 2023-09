Inzaghi perde il centrocampista nerazzurro per un risentimento ai flessori della coscia destra. Salterà due partite, quelle contro Salernitana e Benfica. A rischio anche per la gara contro il Bologna prima della sosta

Non arrivano buone notizie per Simone Inzaghi in vista delle prossime partite contro Salernitana e Benfica. Il club nerazzurro ha comunicato quali sono le condizioni di Davide Frattesi. "Si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a seguito di un affaticamento muscolare. Gli accertamenti hanno evidenziato un lieve risentimento ai flessori della coscia destra. Le condizioni del centrocampista saranno rivalutate nei prossimi giorni". Salterà le gare contro Salernitana e Benfica. In dubbio anche per Inter-Bologna.