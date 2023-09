Serie A: infortunati, squalificati e dubbi per la settima giornata

Si è appena concluso l'infrasettimanale e sono già tante le notizie che arrivano dalle varie infermerie. Il Torino perde Buongiorno, Empoli e Bologna hanno fuori mezza difesa. Romagnoli della Lazio alle prese con una frattura al naso, mentre la Salernitana è in ansia per Candreva. Due gli squalificati che non ci saranno nel prossimo weekend. Un po' di elementi però tornano a diposizione. Ecco quindi la situazione degli indisponibili squadra per squadra