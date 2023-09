Dove vedere Milan-Lazio

La partita tra Milan e Lazio, valida per la 7^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 30 settembre alle 18 in diretta sull’app di DAZN , disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Milan e Lazio

Nessuna delle ultime nove sfide tra Milan e Lazio in Serie A si è conclusa con un pareggio, con sei successi rossoneri – incluso uno nell’incontro più recente, 2-0 lo scorso 6 maggio – e tre biancocelesti nel periodo. Il Milan ha battuto 2-0 la Lazio nell’ultima sfida in Serie A, lo scorso 6 maggio, e non supera i biancocelesti per due match di fila senza subire gol nella massima serie dal 2004, quando le due squadre erano guidate rispettivamente da Carlo Ancelotti e Roberto Mancini. Il Milan ha vinto sei delle ultime sette gare in casa contro la Lazio in Serie A (1 sconfitta); in generale, i rossoneri hanno battuto 47 volte i biancocelesti al Meazza e solo contro Fiorentina (50) e Roma (48) contano più successi interni in Serie A. Il Milan ha vinto otto delle ultime nove gare in Serie A (una sconfitta), realizzando in media 2,44 gol a partita in questo parziale; inoltre, in questo periodo è andato a segno nel primo tempo otto volte (fa eccezione solo il derby perso lo scorso 16 settembre). Il Milan ha vinto le ultime cinque partite casalinghe di campionato, con Stefano Pioli alla guida solo una volta i rossoneri hanno ottenuto una striscia più lunga di successi interni consecutivi in Serie A: sei tra l’aprile e il settembre 2022. Dopo il successo per 2-0 contro il Torino nel turno infrasettimanale, la Lazio potrebbe mantenere la porta inviolata per due gare di fila in Serie A per la prima volta dalla serie di sei clean sheet consecutivi tra febbraio e aprile 2023. La Lazio ha perso quattro delle ultime sette trasferte di campionato (3 vittorie), tante quante nelle precedenti 25 gare fuori casa in Serie A (15 vittorie, 6 pareggi).