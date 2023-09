Lautaro: "Sono entrato con la cattiveria giusta"

Quattro gol in meno di un tempo, Lautaro Martinez è il primo giocatore nella storia della Serie A a riuscire a realizzare un poker da subentrato. Quattro reti che hanno regalato il successo all'Inter sulla Salernitana all'Arechi: "Oggi era fondamentale per noi, abbiamo perso una partita a San Siro in maniera immeritata, prendendo due gol per errori nostri - dice l'argentino a fine gara - Oggi dovevamo vincere, nel primo tempo abbiamo creato delle situazioni e sbagliato sotto porta: sono entrato con la cattiveria che serve sempre, ho avuto la fortuna di fare 4 gol ma l'importante è che l'Inter abbia vinto".