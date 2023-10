Dove vedere Bologna-Empoli

I numeri di Bologna e Empoli

L’Empoli ha vinto sette delle ultime 11 sfide contro il Bologna in Serie A (3 pari, 1 sconfitta), dopo che nei primi sette confronti con i rossoblù nella massima serie non aveva mai ottenuto il successo (4 pareggi, 3 sconfitte). Il Bologna ha perso ciascuna delle ultime due sfide all’Empoli in Serie A e potrebbe incassare tre sconfitte di fila contro i toscani nella competizione per la prima volta in assoluto.Nelle ultime sei sfide al Dall’Ara tra Bologna ed Empoli in Serie A non si è mai ripetuto lo stesso risultato, con un bilancio in parità: due successi rossoblù, due pareggi e due vittorie dei toscani, inclusa quella nell’ultimo precedente (1-0, 17 settembre 2022). Il Bologna ha pareggiato tre gare consecutive per 0-0 in Serie A per la prima volta dal febbraio-marzo 2016, solo una volta nella sua storia nel torneo ne ha registrate almeno quattro di fila (cinque tra marzo-aprile 1971). Nessuna squadra ha pareggiato più partite casalinghe del Bologna a partire dalla scorsa stagione di Serie A: 10 su 22, al pari dell’Udinese. L’Empoli ha segnato solo un gol in questo campionato: dovesse restare a secco contro il Bologna, sarebbe la terza squadra negli anni 2000 ad avere non più di una rete dopo le prime sette gare stagionali in Serie A, dopo Livorno (2009/10) e Frosinone (2018/19). L’Empoli ha vinto solo una delle ultime 17 trasferte di Serie A (7 pareggi, 9 sconfitte): 1-0 contro l’Inter il 23 gennaio scorso. I toscani potrebbero inoltre perdere tutte le prime tre gare stagionali fuori casa nel torneo per la terza volta nella loro storia, dopo il 2003/04 e il 1987/88.