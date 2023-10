La Roma torna alla vittoria. "Non era semplice dopo la sconfitta col Genoa. Il nostro inizio di campionato è stato orribile, ma è dipeso da tanti fattori", ha detto Mourinho nel post-partita. Il ringraziamento ai tifosi: "Ci hanno accolto come se venissimo da una vittoria". Una battuta anche sull'ottimo momento di Lukaku: "Sarebbe una notizia se non segnasse". Il 2 ottobre il portoghese sarà protagonista di un nuovo episodio di "Buffa Talks" alle 23 su Sky Sport Uno in 4K e in streaming su NOW ROMA-FROSINONE 2-0

"Lukaku ha sempre segnato, dal Manchester all'Inter, sarebbe colpa mia se non segnasse. Ma per fortuna non sarò accusato di questo". Mourinho non si prende i meriti dell'ottimo inizio di stagione dell'attaccante belga, ma conferma anche quanto detto ieri in conferenza stampa sul difficile momento della squadra: "L'inizio di campionato è stato orribile per i risultati, lo so, ma è stato multifattoriale, non solo colpa mia. Tre mesi fa avevano tutti il panico al pensiero che me ne potessi andare".

"Abbiamo vinto contro una buona squadra, un grazie ai tifosi" Sulla partita vinta: "Nel primo tempo abbiamo concesso un paio di opportunità, abbiamo giocato con una difesa fatta da un centrocampista e un giocatore arrivato da poco. Per il resto, grandissimo sforzo da parte di tutti. Siamo stati una squadra vera, contro un'altra squadra che di Serie B non ha nulla, ha buoni giocatori, tecnici, mi era piaciuta quando l'ho studiata e anche stasera vedendola dal vivo". Una parte del merito del successo va condivisa con i tifosi: "Ci hanno accolto in maniera incredibile già da quando eravamo sul pullman, sembra venissimo da una partita vinta".

"Oggi ho invidiato Allegri, non credo di recuperare nessuno" Sulla presenza della proprietà allo stadio: "Non abbiamo parlato di futuro, il mio futuro è questa stagione con la Roma fino al 30 giugno, per me è sufficiente questo. Io lavoro per la squadra, la proprietà e i romanisti, sono contento sia per la società che per i giocatori, non era facile dopo l'ultima partita, ma io sono sempre vicino a loro". E lo ha dimostrato anche seguendo il riscaldamento di persona prima del match. Sulle prossime partite: "Ci vuole un miracolo per vedere qualcuno a Cagliari, non voglio illudermi. Oggi ho visto che Allegri ha fatto entrare Rugani per Bremer e ho pensato: 'Beato Max...'".