Dove vedere Udinese-Genoa

I numeri di Udinese e Genoa

L’Udinese è imbattuta da 12 gare consecutive contro il Genoa in Serie A (6 vittorie, 6 pareggi), pareggiando però tutte le ultime tre sfide, di cui le due più recenti per 0-0. Il Genoa ha segnato solo sei gol nelle ultime 11 sfide contro l’Udinese in Serie A (5 pari, 6 sconfitte), dopo che nelle sei gare precedenti contro i friulani aveva realizzato esattamente il doppio delle reti (12). L’Udinese ha vinto quattro delle ultime sei gare casalinghe contro il Genoa in Serie A (2 pari), mantenendo cinque volte la porta inviolata nel parziale e subendo solo due reti. L’Udinese non ha vinto alcuna delle prime sei partite in una singola stagione di Serie A per la prima volta nell’era dei tre punti a vittoria (3 pari, 3 sconfitte). Considerando le prime sette gare disputate dai friulani nell’era dei tre punti a vittoria in un campionato di Serie A, il record negativo è rappresentato dai quattro punti raccolti nel 2020/21. L’Udinese non ha realizzato alcun gol nelle ultime cinque partite casalinghe di campionato, i friulani non hanno mai registrato sei match interni di fila senza segnare nella loro storia in Serie A. Dopo la vittoria contro la Roma, il Genoa potrebbe ottenere due successi di fila in Serie A per la prima volta dal periodo gennaio-febbraio 2021 (tre in quel caso con Davide Ballardini alla guida). Il Genoa ha però perso sei delle ultime sette trasferte di Serie A (una vittoria), segnando un solo gol nel periodo: rete di Mateo Retegui decisiva per il successo 1-0 contro la Lazio all’Olimpico lo scorso 27 agosto.