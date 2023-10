Il presidente rossonero ha poi parlato della questione stadio e di San Siro: "Cosa è successo con l'Inter per lo stadio di San Siro? Noi siamo partiti Milan e Inter belli entusiasti per costruire un nuovo stadio a San Siro, perché ho sempre considerato impossibile ristrutturare uno stadio dove si giocano così tante partite. Ci hanno tarpato le ali e siamo andati verso quello che succede in altri grandi paesi, ognuno grande club ha il suo stadio. Eravamo pronti a rinunciare questo concetto di stadio come casa del club, anche perché San Siro aveva un fascino iconico da preservare. Dopo le difficoltà di 4 anni abbassiamo le braccia. Ancora una porta aperta a San Siro? Non abbiamo ancora chiuso definitivamente la porta. Questa pre-dichiarazione della soprintendenza, secondo la quale il secondo anello di San Siro debba rimanere preservato, è una affermazione e una specie di pre-sentenza che ha messo in difficoltà il sindaco di Milano Sala. Sta a lui vedere se riesce a rovesciare questa posizione", ha spiegato Scaroni.

"Nostro obiettivo essere sempre in Champions"

Scaroni ha poi parlato del campionato, che vede Inter e Milan appaiate in testa: "Derby per lo scudetto? Mi auguro che sia così, e dopo le 5 sconfitte contro l'Inter speriamo di poter tornare a sorridere, perchè i tifosi hanno sofferto. I punti persi con i nerazzurri sono gli stessi di altre sconfitte, ma in realtà anche io quando torno a casa dopo un 5-1 contro i nerazzurri sono stato di pessimo amore". Un derby comunque superato, secondo il presidente del Milan: "Pioli ha il polso della squadra, scorie non credo ci siano più perchè con la Lazio ho visto una squadra bella, serena, coesa e che guarda avanti. Abbiamo tante cose da guardare avanti, a partire dalla partita di Dortmund perchè abbiamo un calendario terrificante. Ma dobbiamo fare bene su tutti e due i fronti", aggiunge Scaroni, soddisfatto del bilancio in utile dopo tanti anni. "Era una meta agognata dopo tanti anni di perdite. Il nostro unico obiettivo è essere sempre in Champions League, per ragioni economiche e perchè i nostri tifosi nel mondo devono vederci lì"