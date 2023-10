Novità in vista per la rosa della Salernitana. Domani pomeriggio alla ripresa della preparazione con il gruppo ci sarà anche Nwankwo Simy . La Salernitana ha deciso di interrompere l’isolamento per l’attaccante nigeriano e di convocarlo per unirsi alla squadra a disposizione di Paulo Sousa, complice anchee l’indisponibilità del suo connazionale Ikwuemesi

Momento difficile per la Salernitana e per Paulo Sousa . La squadra campana viaggia con soli 3 punti in classifica dopo sette giornate ed è ancora alla ricerca della sua prima vittoria in campionato. Contro l'Inter si è rivisto in campo Dia ma la squadra non è comunque riuscita a sbloccarsi in zona gol. In attesa del mercato di gennaio si cercano allora soluzioni interne. Da domani alla ripresa della preparazione con il gruppo ci sarà anche Nwankwo Simy . L'attaccante nigeriano ha iniziato la stagione da separato in casa e sul mercato estivo non si è concretizzata la sua cessione. Adesso viene reintegrato in rosa a quasi due anni dal suo unico gol realizzato con la maglia della Salernitana a ottobre 2021 sul campo dello Spezia

Da mesi si allena da solo in orari diversi

Simy arriva da un biennio fallimentare caratterizzato dai prestiti a Parma e Benevento deludenti nei numeri. Ha un contratto fino al 2025 e in estate la Salernitana aveva deciso di venderlo proponendogli varie destinazioni tutte rifiutate. Simy è stato accostato in B aCosenza, Sampdoria e Feralpisalò, e in C al Perugia e all’estero a diverse squadre della Turchia ma ha preferito scegliere la strada del braccio di ferro con la società che per mesi lo ha fatto allenare da solo, dapprima a casa sua e poi nel centro sportivo Mary Rosy in orari diversi dalla prima squadra. Simy aveva inviato una lettera di diffida tramite i suoi avvocati e la Salernitana aveva risposto motivando l’esclusione. Ora, tra la minaccia di rivolgersi al collegio arbitrale e la necessità di avere un altro attaccante in rosa, la strada è cambiata e l’ex Crotone si allenerà con la squadra. Non è detto che sarà subito convocato: andranno verificate le sue condizioni atletiche, visto che l’ultima presenza ufficiale è datata 15 aprile 2023 con la casacca del Benevento (45′ contro la Reggina). Non è in lista ovviamente, però può essere inserito in qualsiasi momento dato che c’è uno slot over libero