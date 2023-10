Dusan Vlahovic ancora a parte, Arkadiusz Milik regolarmente in gruppo. Queste le ultime dal campo di allenamento della Continassa a tre giorni dal derby della Mole contro il Torino di Juric di sabato 7 ottobre. La Juventus ritroverà certamente il centravanti polacco, che dopo il gol decisivo contro il Lecce si era fermato per un risentimento muscolare e non aveva preso parte alla trasferta di Bergamo. Vlahovic, invece, convive ancora con i fastidi alla schiena, che ne avevano limitato l'utilizzo contro i pugliesi (in campo solo 12 minuti) e l'avevano costretto al forfait contro l'Atalanta. Il serbo risulta ancora in dubbio per il match con i granata, ma Allegri continua a sperare di averlo a disposizione. I prossimi giorni saranno decisivi in questo senso.