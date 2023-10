Serie A

Dusan Vlahovic nel derby della Mole? Più no che sì. Queste le sensazioni che arrivano dalla Continassa, con il serbo che continua a lamentare fastidi alla schiena. Ottimismo invece in casa Inter per Frattesi e Sensi, che vanno verso il rientro in gruppo e sperano di strappare una convocazione per il Bologna. Ecco la situazione degli indisponibili in Serie A squadra per squadra in vista dell'ottava giornata NEWS VLAHOVIC - NEWS FRATTESI