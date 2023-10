Stefano Pioli è soddisfatto della vittoria di Marassi sul Genoa per 1-0 e del primato in classifica ottenuto al termine di un match in cui, nella parte finale è successo di tutto, specialmente dopo l'espulsione di Maignan, con Giroud relegato al ruolo di portiere improvvisato: "Giroud in porta? Non mi è mai capitata una cosa del genere, è stata una sorpresa, doveva andare Pulisic in porta poi abbiamo deciso di fare andare uno un po' più grande". Alla fine è arrivata una vittoria e il primo posto in classifica a +2 sull'Inter: "Era una gara difficile ma l'abbiamo condotta bene, è stata una vittoria di carattere, di mentalità e di forza, abbiamo giocato 5 gare fuori su 8 ed essere in questa posizione ci dà fiducia ma possiamo ancora crescere su tante cose". Un segnale importante al campionato? "E' troppo presto per parlare di classifica , ci saranno 3-4 squadre che lotteranno fino alla fine, è importante per la fidiucia, per la stima, perché arriva la sosta dopo un periodo tosto e riuscire a mettere tutta questa generosità non era facile, l'abbiamo messa sulla corsa, sulla sofferenza e abbiamo grande merito per aver vinto una gara difficile".