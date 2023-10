Dove vedere Juventus-Torino in tv

La partita tra Juve e Torino, valida per l'8^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 7 ottobre alle 18 i n diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale ZONA DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Juventus e Torino

La Juventus è la squadra contro cui il Torino ha perso il maggior numero di partite (76) e subito il maggior numero di gol (243) nella sua storia in Serie A. La squadra bianconera ha perso soltanto uno degli ultimi 34 confronti con il Torino nel massimo campionato (1-2 il 26 aprile 2015), completano il parziale 25 vittorie bianconere e otto pareggi. Considerando tutte le competizioni, la Juventus è rimasta imbattuta negli ultimi 18 derby di Torino: 14 vittorie dei bianconeri e quattro pareggi; da quando Allegri è tornato in bianconero, la sua squadra ha raccolto tre vittorie e un pareggio nei derby della Mole, andando sempre a segno. L’ultimo derby vinto dal Torino in casa della Juventus in Serie A risale all’1-2 del 9 aprile 1995 (autorete di Maltagliati e doppietta di Rizzitelli per i granata di Nedo Sonetti contro la squadra di Marcello Lippi); da allora, in 17 sfide, ben 12 successi dei bianconeri e cinque pareggi. All’Allianz Stadium la Juventus vanta otto vittorie e tre pareggi negli 11 derby di campionato contro i granata. La Juventus ha tenuto la porta inviolata sette volte nelle ultime 12 partite di campionato: da quando è tornato Allegri sulla panchina bianconera (agosto 2021), nessuna formazione in Serie A ha collezionato più clean sheet dei piemontesi (37, come il Napoli). Il Torino ha un punto in meno (9 vs 10) rispetto alle prime sette gare dello scorso campionato e come nel torneo 22/23 in tre partite non ha segnato; i granata – a secco di gol da due gare di fila – non rimangono per tre turni di Serie A consecutivi senza segnare da novembre 2014 con Ventura in panchina.