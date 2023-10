LE PROBABILI

Domenica 8 ottobre la Roma è impegnata sul campo del Cagliari. Mourinho perde Pellegrini per infortunio (fuori un mese per un problema al flessore della coscia), ci sarà Aouar a centrocampo insieme a Bove e Paredes. Sugli esterni fuori Celik ed El Shaarawy, dentro Kristensen e Spinazzola. In attacco torna la coppia titolare Dybala-Lukaku. Cambio in porta tra i sardi: non c'è Radunovic, gioca Scuffet. Opportunità importante per il 21enne Oristanio, che farà coppia in avanti con Petagna CAGLIARI-ROMA LIVE