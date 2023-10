Due settimane per il riscatto. E' quello che ci ha impiegato Federico Gatti per riprendersi la Juve e per proclamarsi l'eroe del derby della Mole. Lo scorso 23 settembre, nel match contro il Sassuolo perso 4-2, si era reso protagonista di un clamoroso autogol nel recupero. Un episodio da dimenticare. O meglio, già dimenticato. Nella partita contro il Torino, infatti, ha siglato il gol del vantaggio al 47', sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Una rete carica di un forte significato. La prima in Serie A, dopo quell'errore col Sassuolo e soprattutto in un derby. Solo Maresca, De Ligt e McKennie avevano segnato il loro primo gol in A con la maglia bianconera in un derby nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). Ora nella lista c'è anche Federico Gatti, che ha segnato alla squadra del cuore dell'amato nonno granata. Lui che è nato a Rivoli e che nel Toro ci è cresciuto, indossando la maglia delle giovanili dal 2005 al 2012. Oltre al gol, è arrivata anche la convocazione in Nazionale da parte di Luciano Spalletti. Cosa chiedere di più?