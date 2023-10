Sospiro di sollievo in casa Roma dopo l'infortunio di Dybala nella partita contro il Cagliari. Il giocatore si è subito sottoposto nella notte agli esami strumentali a Villa Stuart. L'esito è meno grave del previsto: per l'argentino un lieve stiramento al legamento collaterale del ginocchio sinistro. L'altra buona notizia è che, visto l'esito degli esami, non dovrà sottoporsi a interventi chirurgici: menisco e legamento crociato non hanno subito lesioni. Un infortunio che potrebbe essere smaltito abbastanza in fretta: i tempi di recupero andranno stabiliti giorno per giorno ma Dybala potrebbe tornare a disposizione soprattutto in vista della trasferta a San Siro contro l'Inter del prossimo 29 ottobre. Più difficile vederlo in campo alla ripresa del campionato contro il Monza. Scongiurate quindi le prime sensazioni del post partita a Cagliari, quando lo stesso Mourinho si era mostrato preoccupato per le condizioni dell'argentino.