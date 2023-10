Nel video Fabio Caressa mostra a Sky Calcio Club l'analisi dei cambi fatti all'Inter da Simone Inzaghi nel 2023: nel 91% dei casi sono stati 'ruolo per ruolo', con una caratteristica preoccupante che riguarda le gare (13) in cui non si trovava vin vantaggio a un quarto d'ora dalla fine. Dalle difficoltà a fare gol all'assenza di un bomber di peso e di giocatori specializzati nell'uno contro uno...

