"Ho trattato con molti club, non è stata una decisione facile Ma sapevo che era una scelta decisiva per la mia carriera. E so che è quella giusta". Queste le parole di Marcus Thuram in una intervista rilasciata al quotidiano francese L’Equipe. L’attaccante, figlio di Lilian, ha parlato della sua nuova avventura in nerazzurro spiegando anche i motivi che l’hanno portato a scegliere la squadra di Simone Inzaghi piuttosto che gli altri club che l’avevano cercato in sede di mercato.

"Perché ho detto di no al Psg" La punta ex Borussia Mönchengladbach conferma anche di aver rifiutato la corte del Paris Saint Germain: "Non chiedo a nessuno di capire la mia scelta, ma chi conosce il calcio sa cosa rappresenta l'Inter, i giocatori immensi che ci hanno giocato. Quando indossiamo questa maglia sentiamo di indossare una storia". Poi aggiunge: "Qui c'è un entusiasmo straordinario, quando incontriamo la gente per strada tutti parlano della prossima partita, l’Inter è uno dei club più grandi d'Europa. Inoltre, sono entrato a far parte di una squadra che funziona molto bene, che è stata finalista in Champions League. La mia scelta è legata a tutto questo".

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti classifica Thuram re degli assist: nessuno come lui in Europa Sempre più uomo-assist, Marcus Thuram: l'attaccante dell'Inter si è ripetuto per la terza gara di fila, e adesso sono ben 7 i gol che ha ispirato o fatto segnare ai compagni. Il migliore in Europa, in una classifica che vede presente anche un altro specialista della Serie A in top 10: eccola, considerando i 5 principali campionati europei 4 assist in 8 partite: LEAO (Milan)

JULIAN ALVAREZ (Man. City)

SALAH (Liverpool)

WATKINS (Aston Villa)

MENDEZ (Real Sociedad)

ALEX BAENA (Villarreal)

FELIPE ANDERSON (Lazio)

COUFAL (West Ham)

MUNETSI ( Stade Reims)

SIMON (Nantes)



10) JONAS HOFMANN (Bayer Leverkusen) 4 assist in 7 partite 10) ALEJANDRO GRIMALDO (Bayer Leverkusen) 4 assist in 7 partite

"L’Inter aveva già capito il mio ruolo in campo" Sul suo ruolo, Thuram svela un aneddoto: "Due anni fa mi contattò l'Inter, giocavo come esterno ma loro mi avevano già individuato come centravanti, un numero nove. Pochi avevano questa visione, ma all’Inter c’era già una consapevolezza molto precisa del mio potenziale sviluppo". Sul suo rapporto con Inzaghi: "Con lui facciamo sempre qualcosa per un motivo chiaro: un posizionamento, un movimento, tutto viene fatto per una buona ragione. Si lavora ogni giorno, con tanti video dove tutti i movimenti vengono eseguiti in maniera molto precisa". Infine su Lautaro: "Lo considero uno dei migliori attaccanti al mondo, è molto tecnico e sa far giocare i suoi compagni…sono felice di giocare con lui, ma non solo: anche Sanchez e Arnautovic mi ispirano. È il club perfetto per continuare a progredire. Poi ho ancora molte cose su cui lavorare".

I numeri di Marcus Thuram all’Inter Sono dieci le presenze finora di Thuram con la maglia dell’Inter. Il francese ha già collezionato tre gol (due in campionato e quello decisivo in Champions contro il Benfica) e sette assist. Per lui un totale di 680 minuti e una media di una partecipazione al gol (reti o assist) ogni 68 minuti.