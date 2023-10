In casa bianconera continuano le celebrazioni per i 100 anni della proprietà e nella giornata di oggi si sono spostate allo Juventus Museum, sede della storia e dei successi del club. In una duplice inaugurazione, sono stati svelati il rinnovato Tempio dei Trofei e la mostra “JuventUS”, che celebra l’inclusività

VIDEO. IL NUOVO JMUSEUM