Anche John Elkann è intervenuto alla festa dei 100 anni della famiglia Agnelli alla guida della Juve e ha svelato il segreto di tanta longevità: "E' l'amore che la mia famiglia ha messo in questo club, un sentimento che si tramanda di generazione in generazione. Il significato della Juventus sta nel suo nome, ovvero gioventù, che significa futuro"

Rappresentante della continuità tra la famiglia Agnelli e la Juventus, John Ellkann parla della serata speciale vissuta da tutta la famiglia bianconera: "Il significato della Juventus si sente questa sera e sta proprio nel nome del club, la 'gioventù', ci sono tantissimi bambini e ragazzi che sono qui per la Juventus - spiega - Il futuro? Il legame della nostra famiglia con la Juventus esiste da 100 anni, la cosa più importante per noi, come per tutti quelli che seguono la squadra è la passione che accomuna tutte le famiglie juventine".

"Il segreto di questo legame? E' l'amore"

"Il segreto per restare legati alla Juventus per così tanto tempo è l'amore che ci ha messo la mia famiglia e questo si tramanda di generazione in generazione ed è questo il segreto della Juventus. I miei figli? Sono in campo, entrambi giocano, anche mia figlia gioca a calcio e questa è una grande parte della loro vita, questa sera è la dimostrazione di quanto la Juve sia positiva e di quanto abbia fatto e di quanto farà".