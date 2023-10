GLI 'ITALIANI'

In gol 8' dopo il suo ingresso in campo, Kvaratskhelia torna a segnare con la maglia della nazionale interrompendo un digiuno che durava da oltre un anno. Lautaro titolare ma a secco nell'Argentina: nel tridente con lui anche Nico Gonzalez. Infortunio per Danilo con il Brasile. Montella debutta con una vittoia da Ct della Turchia, con Calhanoglu in regia. Milik e Zielinski protagonisti del successo della Polonia, Aouar segna una doppietta in amichevole contro Capo Verde I RISULTATI DELLE QUALIFICAZIONI EUROPEE