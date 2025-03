Cos’era successo

Prima medicato per un taglio sopra l’occhio, l’attaccante della Nazionale era rientrato in campo accasciandosi al suolo e richiedendo un nuovo soccorso. Dopo essere stato sostituito, per precauzione Kean era stato accompagnato all’ospedale di Verona per svolgere i primi esami. La prima diagnosi parlò di trauma cranico. Nella notte tra il 23 e il 24 febbraio il rientro a Firenze a test clinici e diagnostici tutti negativi. Nuovi test effettuati nella mattinata gli hanno permesso ora di rientrare e dar man forte alla Fiorentina per questa importantissima volata per la zona Europa (in campionato) e in Conference League.