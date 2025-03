Dove vedere Juventus-Hellas Verona

La partita Juve-Hellas Verona, valida per la 27^ giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedì 3 marzo alle ore 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento di Giancarlo Marocchi. A bordocampo Paolo Aghemo e Giovanni Guardalà. Dalle 20 e dalle 22.40 da non perdere 'Monday Night'. In studio: Fabio Tavelli in compagnia di Rachele Sangiuliano, Stefano Borghi e Michele Padovano.

I numeri di Juventus e Hellas Verona

La Juventus ha vinto cinque delle ultime sei sfide contro l’Hellas Verona in Serie A (1N), registrando ben cinque clean sheet nel periodo, dopo che non aveva ottenuto alcun successo nelle precedenti quattro (2N, 2P). L’Hellas Verona è l’avversaria contro cui la Juventus ha disputato più partite casalinghe senza mai perdere in Serie A: 28 vittorie dei piemontesi e cinque pareggi in 33 precedenti in casa dei bianconeri nel torneo. La Juventus ha ottenuto quattro successi consecutivi in Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2023 e gennaio 2024 (cinque in quel caso); la squadra bianconera, oltre ad essere l’unica che da inizio febbraio 2025 ha vinto tutte le gare disputate nel torneo (4/4), chiude un mese intero con almeno tre partite con il 100% di successi per la prima volta dal febbraio 2023 (4/4). La Juventus ha vinto tutti i primi tre match all’Allianz Stadium nel 2025 in campionato e non ottiene quattro successi nelle prime quattro partite casalinghe in un singolo anno solare di Serie A dal 2021 (sette su sette in quel caso). Dopo il successo contro la Fiorentina nel match più recente, l’Hellas Verona potrebbe vincere due partite di fila in campionato per la prima volta da marzo 2024 (contro Sassuolo e Lecce in quel caso). L’Hellas Verona ha vinto tre delle ultime sei trasferte di campionato (1N, 2P), tante quante nelle precedenti 25 gare fuori casa di Serie A (5N, 17P). Da una parte la Juventus è la squadra che ha subito meno gol su azione (12) in questo campionato, dall’altra l’Hellas Verona è quella che ha concesso più reti su azione (44) nella Serie A 2024/25.