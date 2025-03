Non arrivano buone notizie per l’Inter, sulle condizioni di Federico Dimarco. Gli esami effettuati stamattina dall’esterno alla clinica Humanitas di Rozzano (Milano), dopo il problema alla coscia accusato sabato contro il Napoli, hanno evidenziato -come si legge sul sito nerazzurro- “un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Le sue condizioni saranno da valutare nei prossimi giorni”. Rispetto alle sensazioni del primo dopo gara, sembra un problema più importante per Dimarco, uscito al 51' di Napoli-Inter. Dimarco starà fuori circa tre settimane e dunque dovrebbe rientrare dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. Saltando dunque sicuramente andata e ritorno dei quarti di Champions contro il Feyenoord. La situazione andrà rivalutata la prossima settimana, per capire se c’è una piccola chance di averlo per la sfida all’Atalanta in programma il 16 marzo. Ma intanto per l’Inter l’emergenza continua sulle fasce, con quattro esterni su cinque out: non rientra prima della sosta Darmian, difficilmente lo farà Zalewski come appunto Dimarco. Unico che potrebbe farcela è Carlos Augusto, tra il Monza e il ritorno col Feyenoord, ma per il brasiliano bisognerà valutare nei prossimi giorni.