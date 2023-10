Inzaghi: "I risultati arriveranno con il lavoro"

"Doppietta in finale di Champions? Non ho dormito per 10 notti"

Pippo Inzaghi ha poi parlato della sua esperienza al Milan, come giocatore e allenatore: "Prima di Atene stavo male: probabilmente ho giocato con un flessore stirato. Il destino mi ha aiutato. Il primo gol mi ha dato la forza per giocare anche nel secondo tempo. Non ho dormito per dieci notti: per me fu impensabile aver segnato una doppietta in finale di Champions League. Quando mi hanno chiesto di allenare la prima squadra non ho potuto rifiutare: come puoi dire di no al Milan? Io ci ho messo tutto me stesso. Poi negli anni si è visto che è stata dura per tutti riuscire a gestire quella squadra. Grazie a quella esperienza è iniziata la mia vera carriera da allenatore".