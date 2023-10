La novità principale nella formazione rossoblù è in avanti: Claudio Ranieri recupera Mancosu e lo lancia dal 1' insieme a Oristanio in appoggio a Luvumbo, preferito a Petagna. A centrocampo regia affidata a Prati, con lui Deiola e Makoumbou. Nella linea difensiva Goldaniga e Dossena centrali, con Nandez e Dossena sulle fasce. Tra i pali Scuffet e non Radunovic. Attenzione però alla posizione di Deiola: possibile anche che arretri in difesa in una eventuale linea a tre, con Nandez e Augello esterni di centrocampo