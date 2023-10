Scaroni: "Vogliamo restare primi fino alla fine"

Il presidente del Milan, presente in occasione della WEmbrace Sport, l’evento benefico organizzato da Bebe Vio, ha parlato dell’ottimo momento dei rossoneri: "Mi piace stare lì in alto, ma è più bello esserlo alla fine ed è quello che vogliamo"

"Sosta in cima alla classifica? Lo eravamo già stati in passato ma a me piace essere in alto alla fine del campionato". Queste le parole di Paolo Scaroni, presidente del Milan, intervenuto in occasione dell'evento WEmbrace, organizzato da Bebe Vio, e che ha visto presenti anche i più alti dirigenti di Milan, Inter e Monza. "Quello che avviene nel frattempo - prosegue Scaroni - sì mi dà un certo piacere ma mi piace di più alla fine ed è quello che vogliamo: vincere tutte le partite".