Il Milan si muove per Assan Ouedraogo. I rossoneri sono in corsa per il centrocampista classe 2006 dello Schalke 04, talento che piace anche a Bayern Monaco, Lipsia e Brighton. Un giocatore già attenzionato dal Milan nei mesi scorsi e su cui il club è pronto a tornare alla carica per gennaio o la prossima estate. Nei prossimi giorni, infatti, è previsto un incontro tra le parti: Ouedraogo ha una clausola da 20 milioni di euro, una richiesta molto alta per un 17enne considerato tra i migliori talenti dello Schalke.