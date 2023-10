Nicolò Fagioli squalificato per sette mesi dopo il raggiungimento dell’accordo per il patteggiamento fra i suoi legali e la procura federale. Lo ha ufficializzato la Figc con una nota: "La Procura Federale ha raggiunto un accordo (ex art. 126 CGS) con il calciatore Nicolò Fagioli a seguito del quale lo stesso verrà sanzionato con una squalifica di 12 mesi, 5 dei quali commutati in prescrizioni alternative, e una ammenda di 12.500 euro, per la violazione dell’art.24 del CGS che vieta la possibilità di effettuare scommesse su eventi calcistici organizzati da FIGC, UEFA e FIFA". Confermate dunque le indiscrezioni delle ultime ore: 7 mesi di squalifica rappresentano una sensibile riduzione rispetto alla sanzione minima prevista per la violazione dell’articolo 24 del codice di giustizia sportiva (3 anni). L’ammissione, la completa collaborazione con la procura e la disponibilità a curarsi dalla ludopatia hanno convinto la procura Figc.