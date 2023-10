Nelle prossime ore, l'attaccante tornerà ad allenarsi in gruppo: è destinato alla panchina a Reggio Emilia per poi ritrovare una maglia da titolare contro il Feyenoord. Il futuro? Immobile non è sul mercato, ma se dovesse manifestare la voglia di andare via e a fronte di un’offerta non inferiore ai 30 milioni il club non si opporrebbe

Immobile contro il Sassuolo ci sarà. Nelle prossime ore tornerà ad allenarsi in gruppo, è destinato alla panchina sabato a Reggio Emilia per poi ritrovare una maglia da titolare la prossima settimana in Champions contro il Feyenoord . Il campo racconta questo. Eppure d’ora in avanti quando si parlerà di lui campo e mercato viaggeranno in parallelo e fa un certo effetto per chi sembrava destinato a chiudere la carriera a Roma. Se l’intervista in cui allungava ombre sul suo futuro alla Lazio sia da leggere come uno sfogo o il primo passo verso un clamoroso addio già a gennaio lo diranno il tempo e le eventuali offerte ma come è inevitabile che sia nelle prossime settimane ogni gesto o parola finiranno sotto la lente d’ingrandimento come elemento per decifrare un futuro diventato improvvisamente meno chiaro.

Il futuro di Immobile e la posizione della società

La sensazione è che l’attaccante abbia voluto liberarsi dopo mesi difficili per via dei tanti infortuni e dopo qualche critica giudicata ingenerosa per i suoi numeri e la sua storia in biancoceleste. Già in estate aveva vissuto giorni complicati, pensieroso e combattuto per quei famosi sondaggi dall’Arabia che però non si sono mai trasformati in offerte concrete. Stavolta le prenderebbe davvero in considerazione? Ha risposto di sì, ma un ultimo passaggio con la società non sarebbe certo un dettaglio. La posizione del club non è cambiata rispetto a qualche settimana fa. Immobile non è sul mercato, ma se dovesse manifestare la voglia di andare via e a fronte di un’offerta non inferiore ai 30 milioni non si opporrebbe. Scenario improbabile ma non più irrealizzabile.