Vlahovic verso una maglia da titolare per la sfida contro il Milan in programma domenica. Chiesa ancora in dubbio, dopo aver saltato gli impegni con la nazionale. Weah si candida per una maglia da titolare a centrocampo, mentre in difesa Danilo dovrebbe essere sostituito da Rugani. Nel video le ultime news sulla Juve dall'inviato Giovanni Guardalà