Senza Fagioli e Pogba, Allegri deve rivedere le rotazioni a centrocampo. Con McKennie più stabilmente utilizzato in mezzo, ci potrebbe essere più spazio per Weah. Mentre per il Milan l'allenatore recupera Vlahovic. E nel frattempo Giuntoli studia soluzioni per il mercato di gennaio per offrire alternative in mezzo al campo

Adesso che è ufficiale che Allegri non avrà a disposizione Fagioli praticamente per l'intera stagione l'allenatore bianconero pensa già a come gestire la Juventus in questi mesi che mancano all'apertura del mercato invernale. Perché da qui ad allora la rosa del centrocampo senza Fagioli e Pogba sarà ristretta e qualcuno a turno dovrà rifiatare. E non è escluso che in qualche partita Allegri possa anche pensare a qualche cambio tattico per gestire le energie. Finora Rabiot e Locatelli hanno sempre giocato, la terza mezzala l'hanno fatta a turno Fagioli, Miretti e nel derby McKennie. In più c'è il solo Nicolussi Caviglia, finora mai impiegato. E se McKennie che Allegri prima di Juve-Toro aveva sempre utilizzato come esterno verrà dirottato stabilmente nel ruolo di centrocampista ecco che Weah potrebbe trovare più spazio, già a partire da domenica sera contro il Milan a San Siro. Una partita per lui speciale a più di 20 anni dall'ultima apparizione di papà George con la maglia rossonera e a quasi 30 anni dall'ultimo (e unico) gol realizzato a San Siro contro la Juve. Era il 15 ottobre del 1995. Timothy sarebbe nato dopo 4 anni e mezzo, giusto un mese dopo il passaggio al Chelsea del papà nel mercato di gennaio del 2000. Vedremo se Allegri opterà dunque per una linea di centrocampo identica a quella vista nel derby. Weah è reduce da due ottime prestazioni con la sua nazionale. Soprattutto l'ultima contro il Ghana con diverse belle giocate e un rigore procurato trasformato poi da Pulisic che ritroverà da avversario domenica sera.