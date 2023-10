Il Milan inizia a preparare la partita contro la Juve in attesa del rientro di tutti i nazionali. Gli infortunati Krunic, Kalulu e Loftus-Cheek possono essere recuperati. Sarebbero delle opzioni in più per Pioli, già costretto a rinunciare agli squalificati Maignan e Theo Hernandez. Ai rossoneri è già capitato di giocare sette partite senza i due francesi: sono stati tutti incontri molto sofferti, di cui quattro vinti e spesso solo nei minuti finali. Un precedente anche in questo campionato