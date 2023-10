Serie A

Stop per Chukwueze che si è procurato una lesione al bicipite femorale in nazionale e starà fuori per circa un mese. Out anche Cuadrado: non giocherà con Torino e Salisburgo a causa di un riacutizzarsi dell'infiammazione al tendine achilleo sinistro. Nel Napoli si ferma Osimhen, infortunatosi con la Nigeria. Lesione al bicipite femorale per Danilo: out almeno 20 giorni, salterà Milan-Juventus. La situazione degli indisponibili squadra per squadra in vista della 9^ giornata di Serie A INFORTUNIO CHUKWUEZE: LE NEWS