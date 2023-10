Il Milan inizia a preparare la partita contro la Juve in attesa del rientro di tutti i nazionali. Gli infortunati Krunic, Kalulu e Loftus-Cheek possono essere recuperati. Sarebbero delle opzioni in più per Pioli, già costretto a rinunciare agli squalificati Maignan e Theo . Ai rossoneri è già capitato di giocare sette partite senza i due francesi: tutti incontri molto sofferti, di cui quattro vinti e spesso solo nei minuti finali. E c'è un precedente anche in questo campionato

Contro la Juve sarà l'ottava volta su 84 di campionato in cui il Milan ha dovuto fare contemporaneamente a meno di Theo Hernandez e Maignan. E se i numeri dicono che i rossoneri di quelle sfide ne hanno vinte 4 e persa solo una, andandole a rivedere nel dettaglio si capisce quanto la squadra di Pioli abbia sofferto l'assenza in coppia dei due francesi. Nell'ottobre del 2021, contro il Verona, sotto di due gol nel primo tempo, il Milan riuscì a ribaltarla solo nel finale con autorete di Gunter. Partita sofferta anche a Bologna, che in nove contro undici, riuscì a resistere fino all'84esimo colpito prima da Bennacer e poi da Ibra nel recupero. Idem per la vittoria di Empoli con i gol di Ballo Tourè e Leao al 92esimo e 93esimo dopo che il Milan era stato raggiunto sul pareggio. Senza Theo e Maignan, non ha saputo andare oltre lo 0-0 contro la Cremonese ultima in classifica, è crollato 4-0 contro la Lazio all'Olimpico e ha pareggiato un derby 1-1 nel novembre del 2021 con Tatarusanu eroe della serata grazie al rigore parato a Lautaro. In questa stagione senza quei due invece il Milan è riuscito a battere il Verona ma solo di misura grazie a Leao, dopo il cappotto nel derby e le fatiche di Champions contro il Newcastle. Se il Milan soffrirà ancora la loro mancanza potrà dirlo soltanto la partita di domenica sera ma per ora, l'unico sollievo, per Pioli, resta la certezza di averli freschi e riposati per la supersfida di Champions contro il PSG.