Inzaghi ritrova i sudamericani: gruppo al completo

Ad Appiano Gentile - dopo il ritorno dei nazionali sudamericani - Inzaghi ha a disposizione il gruppo al completo, tranne gli infortunati Arnautovic e Cuadrado. Frattesi si candida per una maglia da titolare per la sfida contro il Torino, in programma sabato alle 18. In avanti fiducia alla coppia Lautaro-Thuram (impiegati poco nell'ultimo impegno di Argentina e Francia). Nel video le ultime news dall'inviato Matteo Barzaghi